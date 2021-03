Vieira dá os parabéns ao futsal feminino: «Este grupo representa e bem os valores do Benfica»

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, congratulou este domingo a equipa de futsal feminino pela conquista da primeira edição da Taça da Liga, depois de as encarnadas bateram na final a formação do Nun'Álvares.





"É da mais elementar justiça afirmar, sem qualquer reserva, que este grupo representa, e bem, os valores do Benfica e o sucesso que ambicionamos para todas as equipas e atletas que vestem o Manto Sagrado", vincou o líder dos encarnados.A equipa feminina de futsal do Sport Lisboa e Benfica está de parabéns pela conquista, esta tarde, da primeira edição da Taça da Liga. O habitual compromisso, fair play, empenho e ambição das nossas jogadoras, aliados à sua inegável qualidade, tornaram possível o sonho de trazer este troféu para o Museu Cosme Damião.É da mais elementar justiça afirmar, sem qualquer reserva, que este grupo representa, e bem, os valores do Benfica e o sucesso que ambicionamos para todas as equipas e atletas que vestem o Manto Sagrado. O futsal feminino encarnado venceu todos os títulos disputados nos últimos anos, é o atual tricampeão nacional, vencedor das últimas cinco Taças de Portugal, não perde desde maio de 2018 e, na presente época, soma 17 vitórias em outros tantos jogos. Notável!Às jogadoras, equipa técnica e a toda a estrutura, em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica, manifesto o nosso orgulho pelas vossas conquistas e apresento as nossas felicitações por esta conquista em particular.Luís Filipe VieiraPresidente do Sport Lisboa e Benfica