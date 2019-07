Vieira decide hoje se viaja

Luís Filipe Vieira deve decidir hoje se viajará para os EUA, juntando-se à comitiva encarnada. O presidente do Benfica ficou em Lisboa para finalizar os dossiês de Salvio, Perin (não assinou porque chumbou nos exames médicos) e Vinícius.





Para sábado, foi anunciada a presença de Vieira na inauguração da Casa do Benfica em New Bedford. O dirigente faltou à cerimónia no ano passado porque o mau tempo o impediu de viajar de Nova Iorque para aquela cidade costeira do estado de Massachusetts.