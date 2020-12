Vieira deixa mensagem aos benfiquistas: «Em 2021 queremos concretizar todos os objetivos»

Luís Filipe Vieira deixou esta quinta-feira uma mensagem aos benfiquistas prometendo que tudo será feito para que no final da época o balanço seja muito positivo.





"Benfiquistas, quero desejar-lhes um ano de 2021 com muita saúde e muito sucesso! O ano de 2020 foi um ano muito desafiante onde todos fomos confrontados com uma terrível pandemia. Nessa altura, todos souberam apoiar o Benfica de uma forma incondicional e bem expressa todos os dias. A minha profunda gratidão em nome de todos os profissionais do Sport Lisboa e Benfica!", disse.O presidente do Benfica fala nos objetivos desta época e apela à união. "2021 é um ano, para nós, também desafiante, onde temos grandes objetivos para cumprir. Tenho a certeza de que, se todos estivermos juntos, sempre juntos, iremos conseguir os objetivos que todos pretendemos. Merecemos sempre ser felizes, e tudo fazemos diariamente para tornarmos a Família Benfiquista muito feliz", refere.E continua: "Que 2021 nos traga a felicidade de termos a possibilidade de voltar a apoiar a nossa equipa ao vivo, dentro do nosso Estádio. Esse é outro objetivo bastante grande pelo qual todos nós ansiamos, porque sentimos a vossa falta, no dia a dia, junto da nossa equipa.""Em 2021 queremos concretizar todos os nossos objetivos, a Família Benfiquista merece ter dias muito felizes. Fazemos tudo para concretizar todos os objetivos e sermos felizes. Muito obrigado! Um ano de 2021 com muita felicidade", conclui.