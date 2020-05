Vieira deixou Salvio emocionado: «Muita gente pensava que ele não iria ser o mesmo»

Luís Filipe Vieira conversou pelo Skype e à boleia da BTV e vincou o infortúnio de Eduardo Salvio a vários níveis, estando agora 'Toto' no Boca Juniors, "altura de ir para perto da família", segundo explicou o presidente do Benfica.





"Destes anos todos que tenho de Benfica, o Salvio foi o jogador mais azarado que apareceu por cá. O que era fantástico nele é que nunca se dava por vencido. A segunda lesão é uma das coisas mais caricatas. Na altura eu também estava com um problema e praticamente estávamos sempre juntos na recuperação. O Salvio tem essa particularidade, além de ter interiorizado o benfiquismo porque ele vai ser benfiquista até ao resto da vida, tenho uma relação muito próxima com ele. Não sabia como é que ele conseguia reagir a tanto infortúnio: era o pé, o braço, os dois joelhos e sei lá o que é tinha de lhe aparecer. Normalmente, aparecia sempre quando ele estava melhor. Felizmente, conseguiu sempre vencer esses problemas e ele não está perdido para nada. Conseguir fazer levantar o estádio muitas vezes pela garra dele, o seu entusiasmo. Muita gente pensava que o Salvio não iria ser o mesmo e ele continuou a ser o mesmo", reiterou o presidente dos encarnados, deixando o internacional argentino visivelmente emocionado.Salvio retribuiu as palavras do líder máximo do clube. "Ele sabe bem o que penso dele. É uma pessoa que esteve sempre perto de mim. Tive momento complicados quando me lesionei no joelho. Ligava-me sempre e mandava mensagens, dava-me ânimo. Também quando aconteceu o cancro do meu pai ele sempre esteve comigo e dou muito valor a isso. Só quero agradecer-lhe por tudo. Como presidente, deu tudo à equipa. Nunca nos faltou nada. A equipa tinha tudo o que precisava. Além de ser um grande presidente é uma grande pessoa. Obrigado por todos estes anos", reiterou, agradecendo "o facto de poder fazer história de um clube tão grande como o Benfica".