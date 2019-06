Vieira desafia rivais a apostar na formação e lembra Liga Jovem conquistada pelo FC Porto

Luís Filipe Vieira considera que os restantes clubes nacionais também devem fazer da aposta na formação uma prioridade e até deu o exemplo do FC Porto, pela conquista da Liga Jovem da UEFA, competição para sub-19."A estratégia que existe no Benfica deve ser replicada pelos outros clubes portugueses. Não faz sentido todo o investimento que se faz em determinados clubes em Portugal, e que têm sucessos desportivos, um até recentemente ganhou a Youth League, se esses jovens não tiverem acesso a competir em Portugal, nomeadamente nas suas equipas", afirmou o presidente do Benfica numa entrevista à 'Rádio Renascença'"A próxima época vai ser muito mais difícil para nós. Temos de entender que há outros competidores em Portugal, e eles também querem ganhar. Nós queremos a hegemonia, mas não quer dizer que vamos consegui-la sempre. Queremos a tê-la com a base estruturada em jogadores produzidos no Caixa Futebol Campus", avisou.