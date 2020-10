Vieira desvaloriza polémica com Otamendi: «Deviam estar felizes porque o Benfica ganhou»

Luís Filipe Vieira desvalorizou esta segunda-feira a polémica em torno da escolha de Otamendi como capitão do Benfica. "Deviam estar felizes porque o Benfica ganhou. A prioridade do Jesus foi ter alguém como capitão que falasse português, inglês e espanhol", afirmou o presidente do Benfica, em entrevista à Sport TV, na qual abordou outros temas da atualidade do clube e do futebol português:





"Está no plantel e chegará a hora dele também. É um miúdo de grande futuro. É um jogador que fará parte dos planos do treinador. Tem perfil fino, de goleador.""Quem quiser competir a sério na Europa, ou cria dívida atrás de dívida ou tem de vender, mas com o plantel que temos atualmente não estamos minimamente a pensar em saídas. E se pudermos reforçar, vamos fazê-lo""Deu-nos um título, lançou nos muitos jogadores, já recusou alguns convites e eu entendi porquê, mas brevemente estará operacional. Fomos todos muito injustos com ele.""Passa pela FPF e Liga entenderem-se. Se um puxa para um lado e outro para outro vai ser difícil as pessoas entenderem-se. O Benfica saiu da Liga e espero não voltar lá""Há frases que atiramos sem sentido nenhum. Não faria sentido os jogos do Benfica saírem da BTV. Nem o clube perderá a maioria da SAD. Por mim até eram 95 por cento. Tudo farei para o Benfica não perder a maioria. Terrenos do Seixal são do Benfica, mais-valias são da SAD. Mesmo quando um dia saia, vou estar muito atento. É impensável que p Benfica comigo esteja em perigo"