Vieira diz que "debates são só ruído" e atira: «O meu sucessor tem de ser preparado»

Luís Filipe Vieira afirmou que tem "vantagem" sobre os restantes candidatos à presidência do Benfica por ser "visível o está feito" no seu consulado. À SIC, o atual presidente considerou que os debates "são só ruído" e que "não vão esclarecer ninguém", frisando que o seu sucessor "tem de ser preparado": "Se eu terminar agora acho que é mau para o Benfica. Isto precisa da continuidade".

Como vê os outros candidatos?

"Tenho de ver o que poderei fazer e aquilo que fiz. É a única coisa que poderei adiantar. Os outros candidatos apresentam os seus posicionamentos e os respetivos programas aos sócios do Benfica e estes últimos é que vão decidir. É verdade que, em relação a eles, tenho mais à-vontade porque há um passado que fala por ele mesmo. Não vale a pena estarmos a falar disso porque é bem visível aquilo que está feito. Tenho alguma vantagem nesse aspeto, reconheço isso perfeitamente."

Debates com candidatos?

"O que quer que lhe diga? O Benfica precisa de estar unido e não se pode desunir de maneira nenhuma. Acho que os debates são só ruído. Não vai esclarecer ninguém. São ruído puro e simples. As pessoas devem fazer o que estou a fazer: chegar ao pé dos benfiquistas, fazer as suas propostas e os benfiquistas decidem. Ir fazer um debate, e tenho assistido como as pessoas estão nas respetivas campanhas… Sei que esse debate não vai ser esclarecedor para ninguém. O Benfica não se pode expor dessa maneira para dar trunfos aos seus concorrentes e ser badalado de uma forma negativa. O debate para mim é ruído e eu não quero entrar em ruídos."

Sucessão?

"Não vale a pena enganar ninguém. Como devem pensar, de certeza que não vou dizer que deverá ser preparada a minha sucessão. Não é numas eleição qualquer que tem de ser preparada a minha sucessão. Se eu terminar agora acho que é mau para o Benfica. O meu sucessor tem de ser preparado para me suceder. Isto precisa da continuidade."