Vieira diz que nunca sonhou ser presidente do Benfica e chora ao recordar o pai

Luís Filipe Vieira marcou presença no programa de estreia de Cristina Ferreira, na SIC, onde abordou a atualidade benfiquista bem como alguns temas da sua vida pessoal.Depois de ter confessado que costuma "andar de fato de treino", que "não esquece as origens", que apenas completou a quarta classe, e que jeito para o futebol foi coisa que "nunca" teve, Luís Filipe Vieira referiu ainda: "nunca tive ambição de ser rico.""Nunca sonhei ser presidente do Benfica, ao contrário do que dizem. Frequentei o Estádio da Luz na pendura dos elétricos, na altura não tinha dinheiro para ir ao Estádio, e lá conseguia escapar-me para entrar graciosamente", afirmou, sublinhando ainda: "Há pessoas que me dizem que a posição que ocupo é mais importante do que a do Presidente da República e eu nunca encarei este lugar como de poder. Não me considero um homem poderoso."O presidente dos encarnados revelou também que conheceu a mulher "a fazer uma cobrança ao telefone" e foi quando Cristina Ferreira o questionou sobre um boné que anda sempre consigo, que Vieira não aguentou as lágrimas. "O meu pai ainda me viu como presidente. Não falo do meu pai... Cristina você não faça isso", pediu o líder encarnado.