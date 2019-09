Vieira diz que Sporting e FC Porto não tinham "pedalada" para Vinícius: «Decisão de o comprar foi minha»

Numa entrevista à TVI, Luís Filipe Vieira revelou que a decisão de comprar Vinícius foi sua e que Sporting e FC Porto tentaram o avançado brasileiro, que chegou às águias por 17 milhões de euros."Em maio, estive em Nápoles para contratá-lo e oferecemos 12 M€, rejeitados pelo presidente do Nápoles. Uns meses depois, dois clubes portugueses e um inglês tentaram o Vinícius. Sporting e FC Porto? Não podem desmentir. Se calhar não tinham era pedalada para o comprar. A decisão de o comprar foi minha. Graças ao crédito que temos sabemos comprar. O principal título do Benfica hoje é a credibilidade", começou por dizer o presidente das águias.Ao mesmo tempo, negou a intervenção de Jorge Mendes neste negócio: "A quem paguei a comissão foi ao sr. António Teixeira. Ele estava perto de mim em Nápoles mas não teve nada a ver. Ouvi comentários depreciativos sobre o jogador mas com Jiménez também foi assim. A primeira prioridade era o De Tomas e quando apareceu esta oportunidade de comprar o Vinícius tentei não a perder e esforcei-me para comprá-lo."