Vieira diz que ter tido "apenas dois treinadores" contribuiu para os títulos da última década

Luís Filipe Vieira salientou esta quinta-feira o papel da estabilidade no Benfica nos últimos anos. Segundo o presidente do Benfica, os títulos atingidos devem-se em grande parte ao facto de o clube ter tido apenas dois treinadores neste período: Jorge Jesus e Rui Vitória."Nos últimos anos, é reconhecido por todos o crescimento que o nosso clube tem tido em infraestruturas, património, consolidação financeira e resultados desportivos. Hoje, o Benfica é visto como um exemplo de gestão desportiva em termos internacionais. Reconhecimento só possível devido ao ciclo de estabilidade e crescimento que criámos. Na última década invertemos o ciclo de vitórias existente no futebol português, conquistando 17 títulos, mais do que qualquer outro clube. Para isso, muito contribuiu a estabilidade que imprimimos a este projeto, bem exemplificado pelo facto de o Benfica, nesse período, apenas ter tido dois treinadores", referiu Vieira no parlamento, no discurso de homenagem aos campeões europeus da década de 60."Entrámos agora num novo ciclo, com novos projetos e obras que são garantia de um Benfica ainda mais forte, sólido e ambicioso no futuro", terminou o dirigente.