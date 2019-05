Vieira e a aposta na formação: «Esta é a única forma de competir com os maiores da Europa»

Depois da euforia do fim de semana, com as celebrações do título de campeão nacional, Luís Filipe Vieira fez um balanço da temporada de forma mais calma e ponderada no jantar de encerramento da época 2018/19, a qual considera ter terminado com uma vitória da "verdade desportiva". Na análise ao que foi feito, o líder benfiquista destacou no seu discurso o facto de as águias terem conquistado cinco dos últimos seis títulos, algo que no seu entender serviu para reforçar "a hegemonia do futebol português"."Este 37 teve tudo: alma, paixão, mística, com especial destaque para esta segunda volta que ficará para sempre na nossa história e memória", começou por dizer o líder encarnado, aludindo a uma conquista que na sua ótica foi "difícil e, por isso, tão saborosa e celebrada"."A conquista deste título foi também a vitória de um projeto, de uma visão e de um rumo que há uns anos defini como prioritário e como única forma de o Benfica, no futuro, poder competir com as principais equipas das 5 mais fortes Ligas europeias. Já o disse e quero repetir o agradecimento a todos aqueles, coordenadores, treinadores e responsáveis técnicos que ao longo destes anos concretizaram o sonho de criar uma das melhores escolas do mundo de formação de jogadores como a que temos no Seixal. E os resultados estão aí em todo o seu esplendor, bastando ver os vários craques formados connosco, que brilham nos melhores campeonatos e no facto de, neste ano, verificarmos que sete dos nossos campeões vieram da nossa formação".No entender de Vieira, a conquista deste título, e tudo aquilo que foi feito, permite que estejam criadas "as bases para com a estabilidade e visão do projeto desportivo, solidez financeira, riqueza de recursos e competências técnicas", o Benfica dar "um novo salto qualitativo e ganhar outra ambição em termos europeus".