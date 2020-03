Vieira e a doação de 1 milhão de euros: «O Benfica sempre foi solidário e do povo»

Luís Filipe Vieira afirmou esta sexta-feira que a doação de um milhão de euros ao Serviço Nacional de Saúde era o correto a fazer neste momento de combate ao coronavírus.





"O nosso clube sempre foi um clube do povo, muito solidário sempre foi. Nesta fase, esta iniciativa era a melhor ajuda que poderíamos dar neste momento. Por isso, o clube e a SAD, numa ação conjunta com a Universidade de Lisboa e a Câmara de Lisboa entenderam fazer uma doação de um milhão de euros para a compra de equipamento de proteção para o Serviço Nacional de Saúde", começou por vincar à BTV o presidente das águias."Espero que esta e outras iniciativas possam ajudar todos aqueles que estão na linha de frente a combater a pandemia. O vosso exemplo e coragem é a esperança para todos nós", acrescentou Vieira que ainda deixou uma palavra de ânimo aos adeptos do clube da Luz."Para os benfiquistas quero mandar uma palavra de otimismo e dizer que unidos venceremos esta fase, de certeza menos boa de todos. Hoje pertencemos todos ao mesmo clube. O mais importante é a vida. De certeza que iremos vencer", finalizou Luís Filipe Vieira, numa conversa telefónica.