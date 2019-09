Vieira e a intervenção de Jorge Mendes no negócio de João Félix: «Ainda não recebeu a comissão»

Luís Filipe Vieira explicou, na entrevista que esta noite deu à TVI, por que razão Jorge Mendes interveio no negócio da venda de João Félix ao Atlético Madrid."O Mendes é sempre muito badalado. Já lhe disse que ele tem um táxi para cobrar... A comissão vai para a conta dele, é 10 por cento. Ele é um profissional. Ele aparece porque quando a cláusula estava em 60 M€ disse-lhe que se alguém chegasse aos 120 M€ a pronto ele teria os seus 10 por cento. Houve negociação com o Mendes para se subir essa cláusula - o Mendes fez uma parceria com o empresário dele", explicou.E acrescentou: "Nós já recebemos o dinheiro e ele ainda não recebeu a comissão. Vai receber mas lentamente. Entraram os 120 com a diferença de três dias, 90 mais 30."