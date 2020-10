Vieira e a resposta de Varandas a Pinto da Costa: «Quando uma pessoa é destratada...»

Luís Filipe Vieira comentou a resposta de Frederico Varandas, que chamou "bandido" a Pinto da Costa. "Quando uma pessoa é destratada, é normal que o outro lhe responda também. É natural que isso suceda", sublinhou, em entrevista à Sport TV, voltando a apelar à intervenção das entidades que gerem o futebol português para garantir estabilidade.





"É verdade que já disse que isto passa tanto pela Federação como pela Liga. Se ambas as instituições se entenderem, isto vai acalmar também. Os presidentes têm de se entender. Se cada lado puxar para si, vai ser complicado. [A solução da situação] não vai ser comigo. Neste momento, o Benfica saiu da [direção da] Liga, como se sabe. Espero não voltar lá. Deixamos estar as coisas como estão", apontou o presidente do Benfica.