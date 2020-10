Vieira e as queixas de Frederico Varandas: «Ele se calhar nem viu o Benfica-Farense»

Durante a entrevista à RTP, aproveitou para comentar as afirmações de Frederico Varandas no final do Sporting-FC Porto.





"O presidente de um clube dizia ontem que o Benfica e o FC Porto... Ele se calhar nem viu o Benfica-Farense, para ver o que é o segundo golo. É falta e foi golo. No Benfica não há lobbie com ninguém. Há trabalho e credibilidade", referiu Vieira.Frederico Varandas não calou a revolta após o empate cedido em Alvalade frente ao FC Porto. E apontou baterias ao lance entre Zaidu e Pote, de um possível penálti que o árbitro Luís Godinho reverteu após consultar o VAR."Hoje o Sporting está triste porque perdeu dois pontos e acho que o futebol português também está triste porque teima em não mudar. Já vi o lance várias vezes, e só faço uma pergunta: este mesmo lance, este possível penálti, sabem quando é que era revertido no Estádio do Dragão ou na Luz? Nunca, nunca", referiu o presidente dio Sporting.