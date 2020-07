Vieira e Jesus regressam a Portugal esta madrugada

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus partiram já madrugada dentro rumo a Lisboa. A dupla foi 'apanhada' pelo Globoesporte na zona de partidas do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, numa comitiva na qual estavam igualmente os elementos da equipa técnica do Flamengo que acompanharão JJ nesta que será a sua segunda aventura no comando das águias.