Vieira e Lage reforçam importância da participação na International Champions Cup

Luís Filipe Vieira projetou a participação na International Champions Cup, elogiando a expansão da marca Benfica na América, e Bruno Lage também falou da prova."Os Estados Unidos são um mercado estratégico no qual nos temos vindo a afirmar, em especial, pelo reconhecimento do nosso trabalho na área da formação através do talento gerado no famoso Caixa Futebol Campus", disse Luís Filipe Vieira à BTV.O líder das águias reforçou que o crescimento a "nível desportivo e empresarial tem reforçado" prestígio e reconhecimento a nível global do clube."Vamos ainda ao encontro dos adeptos que, mesmo separados por um oceano, apoiam sempre a equipa. Vamos também reforçar laços com clubes e instituições americanas, podendo trocar conhecimento ao nível desportivo, tecnológico e cultural", explicou Vieira, que inaugurará duas casas.Já Lage, considerou "importante" poder "realizar jogos com diferentes equipas de enorme qualidade". "Além disso, temos a oportunidade de estar junto dos nossos milhares de adeptos que vivem nos EUA, dos quais contamos com um enorme apoio, como se estivéssemos em casa", acrescentou.