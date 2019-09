Vieira: «É mesmo muito má a situação que o Sporting vive atualmente»

Luís Filipe Vieira contou, na entrevista que esta noite deu à TVI, que não tem qualquer tipo de relação com Pinto da Costa. Com Frederico Varandas admite conversar e não deixa de lamentar o momento por que passa o Sporting."Penso apenas no Benfica, não me preocupam os parceiros. Às vezes falamos com eles. Mas não há condições no futebol português para pensar numa estratégia conjunta e isso é mau. Poderei falar com o presidente do Sporting, com o presidente do FC Porto não há condições", considerou o presidente dos encanrados."Se a crise do Sporting é má para o negócio? Sim, é má. Quem elegeu Varandas foram os sócios, num período conturbado. Já vi problemas assim no Benfica mas sou muito determinado. A prioridade do Sporting deve ser criar estabilidade, isto é mau para o Sporting e para o futebol português. É mesmo muito má a situação que o Sporting vive atualmente, o clube deveria estar a competir a sério com Benfica e FC Porto", referiu, sublinhando: "Com Varandas não tenho problemas em falar. Do FC Porto não quero falar."