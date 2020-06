Vieira e o futuro da Liga: «Duas pessoas já vieram ter comigo para se candidatar»

O presidente do Benfica defendeu esta segunda-feira a existência de um novo modelo de governação na Liga e admitiu que a solução pode passar pela realização de eleições no organismo que gere o futebol profissional em Portugal.





"A divergência que temos não é na qualidade da gestão de Proença. É a maneira como gere todos os presidentes, porque as coisas não podem ser consoante a vontade de cada um. Um líder é um líder. A liderança nasce connosco. Um líder não é líder porque grita, um líder é aceite por quem está do outro lado. E essa divergência tem que ver com a carta enviada ao Presidente da República a falar em nome do Benfica sobre jogos em canal aberto, que é algo impensável porque hoje os operadores são os que dão o sangue aos clubes", afirmou Luís Filipe Vieira após a Assembleia Geral extraordinária da Liga que se realizou no Porto "A Liga tem um presidente e chama-se Pedro Proença. É verdade que temos algumas divergências e se um dia tiver que haver eleições o Benfica irá apoiar quem achar que deve apoiar... de certeza que há mais candidatos e pelo menos já vieram dois ter comigo com intenções de se candidatar.""Viemos aqui aprovar determinadas situações e a parte final é o novo modelo de governação que vai ser discutido. Correu tudo muitíssimo bem. O novo modelo terá de implicar eleições. É mais profissionalizado e com mais pensamento comercial. Aquele modelo tem de ser melhorado e aprovado. É importante para a própria Liga esta mudança. O modelo que existe hoje foi criado na altura em que a Liga praticamente não existia.""O Benfica não quer a Liga em Lisboa nem entende por que existe uma delegação em Lisboa. Qualquer um tem bons carros e chega ao Porto num instante. A Liga deve continuar no Porto. É um prazer vir ao Porto."