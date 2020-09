Vieira e o mercado no Benfica: «Noutras circunstâncias estes talentos estariam fora de hipótese»

Luís Filipe Vieira façou esta terça-feira dos investimentos feitos no Benfica neste mercado de transferências, sublinhando as oportunidades de negócio trazidas pela crise.





Benfica paga 120 milhões por seis jogadores: investimento vai bater recordes na Luz



"É nestes momentos de crise que as entidades mais robustas e consistentes conseguem por norma fazer os seus melhores investimentos. E é mesmo isso que temos feito. Aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de mercado, ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses para nós", pode ler-se num longo texto assinado pelo presidente dos encarnados na News Benfica.Vieira apontou ainda a "redobrada ambição" que levou à contratação de uma "nova equipa técnica de reconhecida qualidade, liderada pelo treinador com mais títulos na história do Benfica e pela capacidade de ir ao mercado contratar jogadores internacionais de enorme prestígio"."Vimos de uma década com resultados desportivos no futebol só superada pela década de sessenta, voltámos a ver o nosso clube em duas finais europeias nos seniores e três nos juniores, em sequência de uma estratégia e rumo de aposta no centro de formação do Seixal que é tida como exemplo internacionalmente", sublinhou."Estamos em vésperas do arranque da próxima época e, apesar dos tempos de incerteza que ainda vivemos, quero deixar uma palavra de confiança a todos os Benfiquistas.Uma confiança alicerçada numa redobrada ambição que nos levou à contratação de uma nova equipa técnica de reconhecida qualidade, liderada pelo treinador com mais títulos na história do Sport Lisboa e Benfica e pela capacidade de ir ao mercado contratar jogadores internacionais de enorme prestígio.É nestes momentos de crise que as entidades mais robustas e consistentes conseguem por norma fazer os seus melhores investimentos.E é mesmo isso que temos feito. Aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de mercado, ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses para nós.Mas ainda mais decisivo é o fator credibilidade. Como tenho dito, a credibilidade é um dos nossos principais títulos conquistados. E só a forte e reputada credibilidade que temos no mercado possibilita fazer este reforço do plantel com uma gestão eficaz e racional do seu esforço, diluído ao longo de vários anos.Como fundamental tem sido também o reconhecimento unânime à qualidade do projeto e das infraestruturas que criámos – bem testemunhado nos depoimentos de todos os técnicos e jogadores que têm passado nesta casa – e que nos permite atrair algum do melhor talento, apesar de estarmos fora das consideradas cinco principais ligas europeias.Vimos de uma década com resultados desportivos no futebol só superada pela década de sessenta, voltámos a ver o nosso Clube em duas finais europeias nos seniores e três nos juniores, em sequência de uma estratégia e rumo de aposta no centro de formação do Seixal que é tida como exemplo internacionalmente.Tivemos a melhor década de sempre de vitórias nas modalidades.Hoje, temos os alicerces necessários para redefinir algumas prioridades e procurar chegar mais longe e de forma mais ambiciosa a alguns objetivos.Como sempre e desde a primeira hora, só esse tem sido o meu foco, trabalhar em prol do Benfica. E neste momento, mais do que nunca face aos tempos de incerteza que vivemos, defender o Clube e reforçar os seus pilares com os olhos postos num futuro ainda mais ganhador.Mesmo sem ainda sabermos quando poderemos voltar a expressar a paixão da presença no Estádio da Luz, nos estádios e nos pavilhões, transportamos em nós a ambição, a crença e o sentimento de que "De todos, um. O Benfica".Em cada um, aquela força única de sentir e de gritar "Benfica!".É essa a força do Benfica e o compromisso de todos e cada um de nós!"