Vieira e o título mais emocionante no Benfica: «Não sei o que se passou. Era partir tudo»

Vieira explicou que o único jogo que o fez ser mais efusivo aconteceu na temporada 2015/16, face a um golo de Jonas nos minutos finais no Estádio do Bessa, num encontro em que as águias venceriam por 1-0 o Boavista.





"O campeonato que vivemos mais intensamente foi o tri. Todos eles são saborosos mas o tri... não sei o que é que se passou aqui dentro desta casa que saía-se a pensar em ganhar, ia-se para casa a pensar em ganhar, regressavam e queriam ganhar. Aquilo era para partir tudo. Ainda me lembro daquele golo no Bessa como se fosse hoje, no último minuto. O Eliseu cruzou, o Carcela tocou de cabeça que nem sabe como tocou e foi ter ao teu pé [falando para o Jonas] para marcar. Foi a única vez que dei um pulo da cadeira num jogo de futebol. Incrível! Acreditem que quando se passa por um clube como este, vale a pena as recordações que todos temos. Infelizmente há muita gente que não tem acesso a isto aqui dentro. É muito importante manter a relação que temos convosco. Será assim no presente e no futuro. São pessoas e chefes de família e a maneira de conseguirmos lidar com todos assim, esta relação que temos, é uma das mais-valias que o Benfica tem hoje. Independentemente da forma que eu convivo convosco, nós na hora H sabemos lá estar dentro para ganhar. Estou imensamente grato a felicidade que me fizeram viver ao longo destes anos todos", esclareceu o presidente das águias desde 2003.