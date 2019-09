Vieira e o último dia de mercado no Benfica: «Antes era a feira de entradas e saídas»

Luís Filipe Vieira salientou o facto de o Benfica ter estado estado calmo no último dia de transferências, lembrando a experiência do passado e frisando que o projeto de aposta no Seixal não permite determinado tipo de investimentos.





"Demonstrativo de que passámos ao lado [da agitação do último dia]. O plantel está fechado, não vale a pena transformarmo-nos, tenho a experiência de há uns anos, no último dia era uma feira de entradas e saídas de jogadores e não entramos mais nisso. Com este projeto nem o fazemos, não vamos atraiçoar o que pensámos fazer. Um ou outro jogador podia ter saído para rodar mas entendemos ficar com este plantel", disse o presidente encarnado após a Gala Quinas de Ouro 2019.