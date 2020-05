Luís Filipe Vieira e uma negociação que demorou: «Já me doía o rabo de lá estar sentado»

Luís Filipe Vieira viveu momentos com emoções diferente na caminhada do Benfica rumo ao tetracampeonato. Jonas foi um dos jogadores que ajudou as águias a chegarem a esse inédito feito na história do clube e o presidente das águias lembrou o dia em que recrutou o internacional brasileiro.





"Num hotel da Lapa tivemos o primeiro encontro, ele deve lembrar-se que foi aí que nos conhecemos. Passado um ano, eu só pensava como é que foi possível vir para aqui a custo zero, um jogador destes. Foi na Lapa e demorou, o irmão dele é muito chato a negociar (risos). Primeiro que chegasse a acordo... já me doía o rabo de lá estar sentado tanto tempo, pá! Foi a tarde toda para chegar a acordo, aparecia sempre mais uma coisa. A camisola é vermelha, ela não ia mudar", brincou o líder das águias em declarações ao canal do clube.Jonas alinhou de águia ao peito entre 2014 e 2019 e aproveitou o momento para agradecer a Luís Filipe Vieira."Todos esses períodos que estive no Benfica, o presidente esteve sempre junto a mim, próximo, como um pai para nós. Sabemos que jogar no Benfica não é fácil, há muita pressão e o presidente foi o primeiro a dar a cara. Houve alguns episódios em que ele também me ajudou a definir. Recordo quando pensava renovar ou não, houve alguns períodos em que tive lesões, tive também pensamentos negativos sobre o regresso. Às vezes apareciam algumas propostas mais vantajosas financeiramente. Aí o presidente sentava-se comigo e dizia para ter calma, no Benfica ia ser o melhor caminho que teria. Ele ajudou-me muito com a minha família. Valeu muito a pena seguir os conselhos dele. Hoje fico orgulhoso de estar na história do clube", vincou o 'Pistolas' que se despediu dos relvados em 2019 com o título de campeão nacional.