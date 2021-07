há 11 min 08:20

'Benfica Bem Maior' pede eleições antecipadas e já tem opções para encabeçar uma candidatura

O movimento ‘Benfica Bem Maior’ anunciou que apresentará uma candidatura aos órgãos sociais do clube, caso sejam convocadas eleições antecipadas. Ao que Record apurou, o gestor Diogo da Silveira, desde abril presidente do Conselho de Administração da Galp Gás Natural Distribuição, e Manuel de Brito, filho do antigo líder das águias Jorge de Brito, são opções para encabeçar uma candidatura.