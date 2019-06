Vieira especifica as posições que o Seixal fornece e aquelas onde terá de comprar

Luís Filipe Vieira considera, sem sombra de dúvidas, que é melhor formar do que comprar mas admite que será sempre necessário ir ao mercado para colmatar eventuais posições que o Seixal não consiga produzir. E até especificou em que lugares, numa entrevista à 'Rádio Renascença'.





"O Benfica tem sempre de comprar, porque há posições que não consegue, neste momento, ainda produzir, mas posso já lhe adiantar que o Benfica não vai comprar laterais. Não vale a pena as pessoas estarem a dizer que não temos laterais. Os futuros laterais do Benfica estão dentro do clube. No meio-campo acho que o Benfica não tem necessidade de comprar jogadores. Mas o Benfica não tem pontas-de-lança, é verdade. É importante dar aos nossos treinadores aquilo que eles precisam, se nos mostrarem a nós que o que temos não tem essa competência. A grande maioria dos jovens que estão no Seixal têm competência para estar na primeira equipa do Benfica", explicou o presidente do Benfica.