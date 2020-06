Vieira: «Estes 15 jovens formavam uma equipa para lutar pelo título»

Luís Filipe Vieira abordou em entrevista à BTV o potencial dos jovens da formação do Benfica, assumindo mesmo que, caso se juntassem todos os prodígios das águias numa equipa da Liga esta seria uma formação para lutar pelo título de campeão nacional. Por isso, explica, o clube da Luz tem de arranjar espaço para eles serem encaixados, seja na equipa B como na equipa principal.





"Temos 8 jogadores no plantel principal, mais 8 a treinar com o plantel principal. Estes jogadores, os que estiverem tapados, o Benfica não está disponível para os vender. Nem Florentino nem Jota. Temos uma dificuldades quando queremos transferir um jogador destes, querem logo uma cláusula de opção de compra. Podemos emprestar mas a cláusula será bastante elevada", começou por frisar.Uma cláusula elevada como a de Gedson [50 milhões de euros]? "Se calhar, não chega, tem de ser mais. Estes jovens, o Benfica não pode começar a pensar que é para emprestar, temos de arranjar espaço para eles competirem. Se o Mundo virar ao contrário como virou, não temos espaço para loucuras, temos de os ter para competir no Benfica. O Diogo Gonçalves e o Nuno Santos vêm fazer a pré-época com o Benfica, agora é o Paulo Araújo que é o novo Futre. Temos de dar espaço para estarem cá e reconhecem estar muito satisfeitos pela forma como são acompanhados. Não podemos pôr os 17 no plantel principal... mas os 15 jovens dava para formar um plantel na 1ª Liga e não sei se não lutavam pelo título. Não faço porque tenho cá muitos jogadores, ainda que fosse por vezes a minha vontade. Mas se pudesse fazer essa experiência, faria. O Bernardo Silva, quando foi vendido, vingou logo. 'Como é que foi possível vender um jogador destes?'. Agora temos a experiência, em vez de fazermos por 15, faríamos por 20 ou 30 milhões. Esse foi um negócio muito importante para o Benfica porque trouxe visibilidade à formação. Se pudéssemos vender todos os jogadores da formação do Benfica, ainda nos íamos rir.""O Benfica está sempre a evoluir e temos um departamento de scouting muito bem organizado e com gente muito capaz. Depois temos o Rui Costa e o Tiago Pinto, assim como o noso treinador. Quando contratamos um jogador, tem uma estrutura comprometida com a aquisição do jogador. Eu apareço na reta final e tenho tentado passar um pouco daquilo da minha experiência para o Tiago Pinto. Vinícius, Weigl, RDT. O RDT não foi uma má escolha nossa, foi aprovado por todos, assim como pelo nosso treinador. Não se adaptou a Portugal e o Tiago Pinto fez toda a negociação por mais dinheiro do que o comprámos. Mas não foi um erro nosso, está em Espanha, marca golos e já se fala para a seleção espanhola. Não houve engano. Foi mais caro mas é uma certeza. Mas não sei se vou manter esse nível de investimento, vamos ver o que Mundo nos diz. Mas não vamos abdicar do investimento na formação."