Vieira esteve na tribuna de Alvalade oito anos depois

Luís Filipe Vieira assistiu ao dérbi de Alvalade numa das tribunas do reduto leonino, o que já não acontecia desde a época 2013/14, num jogo que terminou empatado a uma bola. Ontem, o líder do clube da Luz, que nem esteve para acompanhar a equipa ao estádio dos leões, acabou por ter autorização médica para o efeito, e apareceu acompanhado pelo vice-presidente Varandas Fernandes. Nas últimas temporadas, Luís Filipe Vieira viajou sempre com a equipa, mas fazia questão de assistir às partidas no balneário das águias. Um dos destaques foi mesmo o cumprimento entre o presidente do Benfica e do Sporting já após o apito final. É sabido que as relações entre ambos os clubes não têm sido as melhores nos últimos tempos e podem agora sofrer uma viragem.

Quem também marcou presença na mesma tribuna foi Fernando Santos. O selecionador nacional aproveitou o encontro para tirar notas sobre jogadores de ambas as equipas, alguns deles que já foram à Seleção e outros que aspiram a tal.

Já Frederico Varandas e outros elementos da direção leonina assistiram também ao encontro numa tribuna do Estádio de Alvalade, ainda que num local separado da comitiva benfiquista.