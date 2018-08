O Benfica ainda não atirou completamente a toalha ao chão por Gabriel, mas nem por isso deixa de começar a avançar já com algumas opções em carteira, de forma a não perder tempo, caso a transferência do luso-brasileiro do Leganés caia mesmo por terra. Ontem, o médio de 24 anos não seguiu viagem rumo a Atenas com a formação da Liga espanhola, que hoje à noite disputa um particular com o Olympiacos.À imagem do que aconteceu com Pichu Cuéllar e Mamadou Koné, também eles na rota de saída, o alvo das águias ficou no país vizinho, voltando a não entrar nas contas do técnico Mauricio Pellegrino. De resto, já foram vários os dias em que Gabriel não se treinou com o plantel ao longo da semana passada, situação que também causou desagrado na própria estrutura do Leganés. O diretor desportivo do clube espanhol, Txema Indias, já veio entretanto a público criticar este mesmo tipo de estratégia, dando como exemplo a "postura profissional até ao último dia" adotada por Diego Rico, que recentemente foi transferido para o Bournemouth.Na ótica das referidas opções, Albin Ekdal, médio do Hamburgo, 29 anos, foi recentemente alvo de uma abordagem informal por parte dos encarnados. O Sporting também está atento ao jogador.