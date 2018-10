Vieira: «Everton oferecia oito vezes mais a Rui Vitória»

Ouça a conversa entre Luís Filipe Vieira e Boaventura para transferir Rui Vitória Ouça a conversa entre Luís Filipe Vieira e Boaventura para transferir Rui Vitória

Luís Filipe Vieira esclareceu esta terça-feira, em entrevista à TVI, a conversa com César Boaventura que foi revelada na véspera, deixando claro que nunca teve intenção de 'despachar' Rui Vitória. O que sucedeu, explica, foi que o Everton expressou o seu interesse e fez chegar uma oferta financeiramente bastante superior àquela que o Benfica poderia oferecer ao técnico."Não era intenção [vender]. Normalmente quando fazemos contrato é para cumprir. É para estranhar como aparece esta conversa na imprensa. O Rui tem o seu valor, alguém nos contactou... Disseram-nos as condições e o Benfica só disse que havia uma cláusula e se fosse para melhorar a vida do Rui Vitória...Já tinha havido conversações. A proposta era superior à do Benfica. O Rui Vitória sabia. Depois [Rui Vitória] disse que não queria sair e que queria levar o projeto até ao fim. Aliás, depois até renovámos contrato. Havia conhecimento pelo seu empresário. Clarificámos o que existia... Nessa altura não tinha falado com o Rui Vitória. Não poderia estar interessado na sua saída. Não há nenhum bicho de sete cabeças com isso, pelo menos não para mim.Pelas condições que me disseram que iria receber, não era eu quem lhe iria cortar as pernas. O que iria eu fazer? O que ele ganhava e aquilo que lhe ofereciam... a diferença eram oito vezes mais! Veja, não há um atleta que diga mal do Benfica quando sai. Quando o Benfica não pode acompanhar uma oferta, não vale a pena entreter. E não há insubstituíveis..."