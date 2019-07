Vieira: «Falam em betão armado mas Benfica ficará preparado para este século»

Luís Filipe Vieira garantiu que o património do Benfica é para manter no clube e admitiu mudar os estatutos para que este não seja dado como garantia em nenhuma operação. As palavras foram deixadas pelo líder das águias em New Bedford, nos EUA."O Benfica é hoje o único clube português com o património liquidado. Tudo o que existe é do Benfica. As pessoas riem-se com a luzinha, mas foi aqui, nos EUA, que houve uma luzinha. Foi aqui que disse que as casas eram o principal braço armado do clube. Aí começou este caminho. Quero que os benfiquistas saibam que agora o próximo objetivo passa por alterar os estatutos e impedir que o património seja garantia para alguma coisa. É do Benfica! Há muita gente que me acusa de pensar em betão armado, mas o Seixal, que será Sport Lisboa e Benfica Futebol Campus em setembro, será para expandir. Queremos mais área de campo, um colégio para 650 alunos, depois 800 e por fim 1200. Queremos um colégio internacional para os jovens do Seixal, queremos que se formem lá. Estamos a negociar. Haverá um hotel perto do Seixal também. Queremos consolidar a estrutura e consolidar a principal estratégia que passa pelo Seixal. O CAR em Oeiras está dependente da Câmara Municipal", referiu."No dia em que fecharmos este ciclo o Benfica ficará preparado para este século. Nas modalidades é que já estamos a causar problemas à Câmara, com tanto pavilhão alugado. É uma situação que está a ser pensada. Merecemos melhores instalações porque o objetivo é ombrear com os melhores do Mundo. Não vamos ganhar sempre, mas estaremos muito mais perto de ganhar do que no passado", concluiu Vieira.