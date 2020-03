Vieira ficou em Lisboa por conselho médico

Ao contrário do que era expectável, Luís Filipe Vieira não esteve ontem no Estádio do Bonfim a assistir ao encontro entre Benfica e V. Setúbal. O presidente dos encarnados acabou por ficar em Lisboa por motivos de saúde e foi aí que acabou por assistir ao jogo, pela televisão. O líder das águias tinha falado ao plantel antes da deslocação à cidade do Sado e tudo fazia prever, até por aquilo que tem sido hábito, que iria estar no camarote, mas à última hora foi aconselhado a permanecer na capital e, por isso, apenas esteve com a equipa antes da partida.

Rui Costa – que juntamente com Tiago Pinto esteve a assistir à conferência de imprensa de Bruno Lage –, liderou a comitiva das águias, sendo que nas bancadas do Bonfim estiveram ainda o administrador da SAD benfiquista, Domingos Soares de Oliveira, e o vice-presidente do clube Alcino António.