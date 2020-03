Vieira garante total inocência

Luís Filipe Vieira garante estar "inocente" das suspeitas de recebimento indevido de vantagem, de que é alvo, no âmbito da Operação Lex. É por isso que o mesmo garante não estar em causa a sua legitimidade para estar à frente do clube da Luz. Aliás, sobre este tema, o presidente das águias afirma mesmo que ainda não tem uma data prevista para abandonar a liderança.

Em declarações ao ‘Expresso’, o líder da SAD benfiquista considera mesmo "muito injustas" as acusações de que o clube tem capacidade para influenciar decisores judiciais, nomeadamente Rui Rangel, um dos principais arguidos da Operação Lex, o qual acabou, no âmbito deste caso, por ser demitido do exercício da magistratura.

O presidente do clube da Luz, em entrevista à mesma publicação, comentou ainda a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a SAD, garantindo que não irá beneficiar em nada com a mesma. "Não vou ter qualquer benefício. Não tenciono vender as minhas ações. Mas o Benfica tem a obrigação de comprar-mas a 5 euros, que foi por quanto eu as comprei", vincou.