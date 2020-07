Vieira garantiu aos sócios do Benfica há um ano que com ele Jorge Jesus não voltaria

Jorge Jesus continua a ser a prioridade de Luís Filipe Vieira para orientar o Benfica a partir da próxima temporada - Nélson Veríssimo ficará no banco até final da presente época - mas, há sensivelmente um ano, o presidente encarnado garantiu um cenário oposto.





Foi a 8 de julho de 2019, na sequência de uma quente assembleia geral em que muitos sócios ficaram sem resposta às suas perguntas, que Vieira e outros dirigentes reuniram com esses mesmos 18 associados no Seixal para tirarem todas as dúvidas sobre os mais variados temas. E, comodeu conta na altura, desse encontro saiu precisamente a garantia do presidente das águias de que não voltaria a contratar Jesus para treinador enquanto fosse ele o responsável máximo do clube.Nessa fase, Bruno Lage era o treinador, recém coroado campeão depois de uma segunda volta impressionante.