Vieira: «Há árbitros condicionados, há árbitros que foram ameaçados»

Para lá de ter visado diretamente a atuação de Fábio Veríssimo no papel de VAR , Luís Filipe Vieira continuou o tom de ataque após o término da meia-final da Allianz Cup , apontando depois baterias a José Fontelas Gomes, o presidente do Conselho de Arbitragem."Já fui ao Conselho da Arbitragem, onde tive a ousadia de dizer ao presidente que muita da culpa é deles. Porque basta ver o que se passou com a história dos emails, basta ver que houve árbitros que foram praticamente escorraçados da arbitragem. Nem sabemos porquê. Além disso, ele sabe - e eu também -, que há árbitros condicionados, que foram ameaçados. Eles sabem! Não querem descobrir a verdade não sei porquê."Depois das críticas, Vieira deixou ainda elogios à forma como os jogadores se apresentaram em Braga e apontou promessas claras para o futuro."Alguma coisa se está a passar em todo o lado, que é penalizante e começa a deixar-nos preocupados. Aqui não podemos ter papas na língua. Ninguém nos vai vergar, isso hoje ficou aqui patente em campo. Aquela equipa que era para abater levantou-se novamente, foi para dentro de campo, deu show de bola nos primeiros 30 minutos, não virou o resultado por má sorte.""Quero dizer aos adeptos que acreditem, que o nosso objetivo é a Europa e o campeonato. Se estivermos juntos, e continuarmos com esta prestação, e tenho a certeza absoluta que a nossa equipa ainda vai crescer muito mais. E não é preciso reforços! Se acreditarem, estivermos juntos e unidos... Porque quem está no Benfica tem de perceber que temos uma bandeira do Benfica em cima de nós e quem não a respeitar não deve pertencer à nossa família. Digo-vos, tenho um orgulho tão grande de ser benfiquista, cada vez mais de toda a nossa obra, invejada por muita gente e que muitos querem destruir. Vamos crescer mais, fazer muito mais e ganhar muito mais!"