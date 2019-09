Vieira questionado sobre Cádiz: «Há negócios que encaro puramente para ganhar dinheiro»

A compra do passe de Cádiz foi um dos temas em cima da mesa na entrevista que Luís Filipe Vieira concedeu esta noite à TVI."É chegar ao final da época e depois e ver a lógica que tem. Se calhar vamos fazer outra operação em Portugal assim. Há negócios que encaro puramente para ganhar dinheiro. Quando comprei o Ederson comprei dois jogadores ao Rio Ave no avião. Ninguém sabia o que seria o Ederson, criticara-me no Benfica por tê-lo comprado. Comprei-o por ele ter passado no Benfica mas diziam que era um pouco desviado da cabeça", explicou.O líder dos encarnados falou também da recompra de Chiquinho: "Tínhamos direito de preferência. Não foi mau negócio. Foi cedido com 50 por cento e opção de recompra. Entendemos que devia voltar mas infelizmente lesionou-se. Não é uma questão de não acreditar. Vamos recuperar esses quatro milhões que pagámos por ele. Até do Alfa me pode cobrar."