Em entrevista à SIC, Luís Filipe Vieira traçou os objetivos para o caso de ser reeleito para um último mandato na presidência do Benfica, lembrou a obra feita e deixou uma frase curiosa a propósito do investimento que foi feito no mercado de transferência no último defeso.





"O mesmo espírito de sempre: para ganhar. Não vale a pensar estarmos aqui a pensar noutra coisa, é para ganhar. Esta campanha tem uma particularidade que é bastante positiva para o Benfica: tem já quatro candidatos, salvo erro. Isso é muito importante para o clube. Os benfiquistas terão mais do que uma opção, têm mais propostas para apresentar aos benfiquistas. Eles depois é que terão de escolher. Vamos aguardar. Esperemos que seja eu o escolhido", começou por desejar.Líder das águias desde 2003, Vieira fez um balanço do trabalho feito e apontou alto. "Depois de tudo o que foi feito ao longo destes 15 anos, acho que a vertente mais importante que irei enfrentar é a desportiva. Queremos repetir um tetra. Neste momento o Benfica tem uma equipa bastante forte, tal como um treinador [bastante forte]. O Jorge veio dar outra dimensão ao que era pretendido. O Benfica teve a melhor década de sempre nas modalidades. É a melhor década financeira e em termos de resultados. No futebol é a segunda melhor década de sempre. Se puder contribuir na próxima década para ser na melhor década desde 1960, tenho a certeza que será importante para o Benfica. Estão criadas as condições. Vou-me concentrar muito na vertente desportista apenas", explicou.Quanto aos investimentos, o líder das águias explicou as apostas e fez uma revelação. "O Benfica fez um determinado tipo de investimentos numa oportunidade, se calhar única. Há dois jogadores que, pelo menos, não custavam esse preço. Tinham um preço muito superior. Fizemos determinadas aquisições com determinado tipo de prazo de pagamento, que achámos que é muito bom para o Benfica ter feito este investimento", concluiu.