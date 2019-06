Vieira: «Há um presidente que sabe que Lage poderia vir a ser o treinador do Benfica»

Luís Filipe Vieira equaciona voltar a olhar para dentro quando precisar novamente de um treinador, à semelhança do que fez com Bruno Lage em janeiro. Numa entrevista à 'Rádio Renascença', o presidente do Benfica revelou ainda que havia quem já tivesse uma ideia de que Lage iria assumir o comando técnico das águias.





"Há um presidente que sabe que o Bruno [Lage] poderia vir a ser o treinador do Benfica, que é o António Silva Campos [Rio Ave]. Pediu-mo emprestado, e eu disse que não, porque poderia vir a ser treinador do Benfica. Pela forma como temos formado treinadores, não sei por que não. No dia em que o Lage tenha de sair do Benfica, que seja outro 'Lage' formado no Seixal. Vou olhar para dentro, sem dúvida nenhuma. Acho que o Bruno estará muitos anos, não sei até quando é que eu estarei, mas se estiver cá, vou olhar para dentro. Vamos continuar a formar treinadores, independentemente que alguns possam sair para outros horizontes, como tem acontecido", referiu Vieira.