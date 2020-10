Vieira lamenta morte de Ângelo, "um dos obreiros da imagem e mística de 'jogar à Benfica'"

Luís Filipe Vieira lamentou este domingo a morte de Ângelo Martins, lembrando o antigo jogador como "um dos obreiros da imagem e mística de 'jogar à Benfica'".





Recorde-se que o antigo futebolista, que foi bicampeão europeu pelo Benfica, clube pelo qual ganhou também sete campeonatos e cinco Taças de Portugal, faleceu hoje aos 90 anos "Em nome do Sport Lisboa e Benfica, e em meu nome pessoal, quero apresentar as mais sentidas condolências à família e amigos de Ângelo Martins, um dos nossos eternos bicampeões europeus e um dos símbolos que ficará para sempre na história do nosso Clube.Ângelo Martins, jogador de raça e um dos obreiros da imagem e mística de "jogar à Benfica", onde, entre 1952 e 1965, venceu duas Taças de Campeões, sete Campeonatos Nacionais e cinco Taças de Portugal, pertenceu àquela geração de ouro e gloriosa, marcante nas nossas memórias.É com profundo pesar que toda a Família Benfiquista vive este momento de dor, luto e de eterna saudade perante a partida de Ângelo Martins. Credor da nossa mais justa homenagem, que descanse em paz!Luís Filipe Vieira"