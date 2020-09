Vieira lança convite às outras listas: «Para perceberem o rigor das nossas contas»

Luís Filipe Vieira desafiou um elemento de cada uma das listas a pertencer ao Conselho Fiscal do Benfica para "perceber o rigor das contas" do clube.





"Esta é uma história de carácter, sucesso e não admite fações. Somos o clube português mais saudável do ponto de vista financeiro e mais preparado para enfrentar os próximos anos mas já passei por anos mais exigentes. As contas do Benfica são auditadas anualmente, pelo que não percebo a crítica recorrente de alguns candidatos mas estou disponível para acolher no Conselho Fiscal um elemento de cada uma das listas, para perceberem o rigor das nossas contas. A porta está aberta para quando quiserem, não estejam apenas sempre a criticar. Já ouvi falar do fim de ciclo mas compreender que o digam quando o clube está hoje mais preparado, ambicioso e vencedor do que alguma vez foi. É a continuação de um ciclo de sucesso, é a minha ambição e promessa", disse o atual presidente na cerimónia de recandidatura."Irei percorrer o país nas próximas semanas e irei debater com os sócios as minhas ideias. O Benfica tem o sistema mais inovador a nível do voto mas haverá não só o voto eletrónico mas também o voto em papel. Como os sócios vão poder votar em todas as capitais de distrito. Espero e acredito que o ruído em torno do processo eleitoral termine de vez. O Benfica é hoje um dos clubes com maior credibilidade a nível mundial, este é o principal título que o Benfica tem, cumpre com os compromissos", acrescentou Vieira.