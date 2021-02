Vieira lembra 'nega' do Nacional: «Se emprestasse o Diogo Gonçalves já adiavam o jogo»

Questionado sobre o futuro de Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira garantiu que o técnico vai continuar nas águias porque tem contrato, mas também encontrou outras razões para a sua continuidade. Por outro lado, Vieira deixou críticas à postura de Rui Alves quando rejeitou adiar o jogo de janeiro.





"O Jesus vai continuar. Por que tem de sair? Não é competente? Toda a gente dizia que o Jesus tinha de vir para o Benfica, que foi o que deu melhor futebol ao Benfica. Até as outras listas apoiavam. Toda a gente apoiava o Jorge Jesus. Tem provas dadas neste cube, tem 12 títulos. Quando defendo o Jorge Jesus, ele não precisa. Ele tem 12 títulos. É o treinador que mais títulos conquistou. Por aquilo que se passou, as pessoas não entendem. Há uma realidade que as pessoas não estão a entender. Passou-se dentro daquela casa. Estou lá todos os dias. Se porventura não houver a imunidade de grupo no próximo ano, o Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. Sai do hotel equipado, vai para o estádio, entra em campo, acaba o jogo. Palestra ao intervalo dentro de campo. Sai direto para o autocarro e hotel, jantamos lá. Nunca mais. É impensável para mim ver 27 pessoas infetadas em 8 ou 9 dias. Ainda me lembro quando falei ao presidente do Nacional a pedir o adiamento. Ele disse ’não posso’. Mas se emprestasse o Diogo Gonçalves já adiava o jogo. Nem há solidariedade nenhuma. Eu já fui muito solidário. Eu não, o Benfica", atirou.Voltando aos treinadores, Vieira assumiu: "Tirando até 2009. Tenho uma mágoa. Ele sabe. Tivemos a seguir alguns treinadores. A partir de 2009, só tive três treinadores. Depois o Rui Vitória, que em 36 meses ganhou seis títulos. É o treinador do tetra. O que fizeram? O que escreveram? Vieira, vai para rua. Vitória na rua. No dia em que falei com o Rui Vitoria. Não tenho nenhuma animosidade. Falei abertamente com o Rui. Já não era bom para o Rui. Depois veio o Bruno Lage era o novo Mourinho, tudo era bonito. Fizemos uma primeira volta. Só perdemos com o FC Porto, mas estávamos isolados. As coisas correram-nos mal. Depois veio a Covid. Perdemos com FC Porto e Sp. Braga. Depois parámos o campeonato. 'O Bruno Lage não era treinador para o Benfica, não tem ideias'. Certo é que Bruno Lage teve a coragem de pegar. Ferro, Florentino e João Félix... 'Como é que o Benfica vai ganhar com miúdos?' Diziam que estávamos a pôr jogadores na montra. Na altura, não era para meter na montra. Os benfiquistas têm de saber o que querem", atirou.