Vieira lembra "um dos ciclos mais positivos" e garante: «Estamos fortes, ambiciosos e muito focados»

Num dia de celebração pelos 116 anos de história do Benfica, Luís Filipe Vieira abriu a Gala de entrega dos Prémios Cosme Damião com um discurso pautado pelo otimismo, no qual reafirmou que no clube da Luz nunca se entrou em euforia pela vantagem de 7 pontos sobre o FC Porto, nem agora se estará num estado de depressão pelo facto de os dragões serem líderes.





"Inspiremo-nos nessa mágica Reconquista da época passada para rapidamente estarmos prontos a dar uma resposta à altura da nossa fibra. Foi sempre nos momentos mais difíceis que a mística do nosso clube se tornou célebre. E se nada estava ganho quando tínhamos sete pontos de avanço, muito menos está perdido quando temos apenas um ponto de atraso e faltam ainda onze jornadas. Como dizemos desde o início, este é um campeonato para ser muito disputado até ao fim", começou por dizer o líder das águias."Esta equipa e este extraordinário grupo de trabalho, já deu provas da sua enorme capacidade de recuperação e superação. Basta recordar o percurso que nos trouxe à Reconquista. E se nunca entrámos em euforias, muito menos esperem de nós que entremos agora em depressão. Nunca. Nem os benfiquistas o deverão fazer. Estamos fortes, ambiciosos e muito focados", assegurou.Vieira aproveitou também para olhar em frente e deixou uma garantia. "Daqui vai uma mensagem muito clara de enorme confiança de que pretendemos juntar à supertaça, a renovação do título e a conquista da Taça de Portugal. Uma época é sempre marcada por momentos bons e menos bons. Nesta casa assumimos sempre primeiro os nossos próprios erros e esse é um dos segredos dos nossos sucessos. Importa realçar que vivemos um dos ciclos mais positivos da nossa história, nos resultados desportivos das diferentes modalidades, como no caso do futebol em que conquistámos 14 dos últimos 22 títulos em disputa em Portugal e cinco dos últimos seis campeonatos."O presidente das águias apelou igualmente à "clara mobilização da onda vermelha incansável" para o que aí e rematou: "Estamos unidos, estamos fortes e temos todos o mesmo desejo: nós só queremos o Benfica campeão! É mesmo essa a nossa força. Nós só queremos o Benfica campeão!"