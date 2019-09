Vieira lidera comitiva para a Rússia

Luís Filipe Vieira lidera a comitiva benfiquista que viaja esta tarde para a Rússia, onde na quarta-feira as águias irão defrontar o Zenit. A equipa liderada por Bruno Lage tem saída prevista do aeroporto Humberto Delgado pelas 15h10, mas pela manhã o grupo ainda irá realizar um treino no Caixa Futebol Campus. Só depois o técnico irá formalizar a lista dos jogadores que seguem viagem para São Petersburgo.

Amanhã, os pupilos de Bruno Lage já irão pisar o relvado da Gazprom Arena, palco que irá receber o encontro da segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.