Vieira marcou presença em Famalicão

Luís Filipe Vieira esteve presente em Famalicão. O presidente dos encarnados viajou apenas ontem rumo ao Norte, fazendo questão de estar com a equipa em momento decisivo da temporada. O líder do Benfica viu o jogo na tribuna presidencial, como é habitual nestas circunstâncias, e esteve durante largos minutos, quando as equipas ainda estavam no aquecimento, a conversar com Jorge Silva, presidente do Famalicão, sendo que Miguel Ribeiro, líder da SAD dos minhotos, estava também ali bem perto. Recorde-se que Luís Filipe Vieira assumiu esta semana a sua candidatura às eleições que se vão realizar em outubro.