Vieira na despedida de Rúben Dias: «Serás um daqueles que um dia irá regressar»

Depois de Jorge Jesus, foi a vez de Luís Filipe Vieira também deixar a sua mensagem de despedida a Rúben Dias. O presidente do Benfica aproveitou as palavras deixadas pelo atual treinador da equipa ao defesa para também ele desejar-lhe muito sucesso para futuro, deixando uma 'garantia': "De certeza que serás um daqueles que um dia irá regressar a esta casa."

"Pelo Rúben tenho de dizer alguma coisa. Toda a gente sabe que o Rúben está há 12 anos no Benfica. É um jovem que tive a possibilidade de acompanhar muito de perto. Recordo-me perfeitamente quando vieste para a primeira equipa no tempo do Rui Vitória. O que fizemos, na realidade, foi abrir-te esse espaço todo. É difícil para quem está neste clube ver-te partir agora mas também sabemos o porquê, não só pelo Benfica mas também por ti. Vais levar o Benfica para sempre e de certeza que serás um daqueles que um dia irá regressar a esta casa. Pessoalmente, aquilo que eu sonhava sempre é que fosses capitão do Benfica. Felizmente, hoje vi-te como capitão do Benfica e já tinha visto em algum jogo, mas hoje foi na partida. Que não seja uma partida esquecida. Qualquer um dos que estão aqui nesta casa e qualquer benfiquista irá sempre recordar-te e desejar que um dia voltes também. Desejo-te as melhores felicidades para ti, em termos desportivos e familiares. Que venhas a ter uma carreira muito maior do que aquela que tiveste até agora", começou por referir o dirigente benfiquista.

«Benfica é muito maior que o City!»: as imagens inéditas do adeus de Rúben Dias no balneário «Benfica é muito maior que o City!»: as imagens inéditas do adeus de Rúben Dias no balneário

A carregar o vídeo ...

"Benfica é muito maior do que o Manchester City"

"O Jorge [Jesus] disse uma coisa que é realidade. Não sais do Benfica para um clube maior. O Benfica é muito maior do que o Manchester City, tem outros valores que o Manchester City não tem. Infelizmente, o Benfica não chegará financeiramente à altura desses tubarões. Era bom que chegasse. Se calhar hoje liderávamos na Europa. Muito obrigado a ti, por tudo o que fizeste no Benfica. Sempre foste um grande profissional. Tiveste a infelicidade de perder uma final que devias ter ganho, como capitão. Não sucedeu bem. Quero recordar-te para sempre e deixa-me dar-te um abraço", concluiu.