Vieira na festa dos Diabos Vermelhos

Luís Filipe Vieira participou ontem nas celebrações do 37º aniversário dos ‘Diabos Vermelhos’ (DV), a mais antiga claque do Benfica. O presidente dos encarnados, de 70 anos, esteve no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, em Lisboa, acompanhado dos médios Samaris e David Tavares, e posou para a fotografia com um cachecol daquele grupo de adeptos.

A presença de dirigentes e atletas nestas festas são recorrentes. Aliás, no ano passado, o próprio Vieira já havia estado nas comemorações do 36º aniversário dos DV. Em 2017, coube ao vice-presidente Fernando Tavares e ainda a Svilar e Jardel associarem-se à festa dos adeptos.

A presença de Vieira acontece no final de uma semana marcada por duas decisões judiciais favoráveis às águias, uma das quais anulando a realização de jogo à porta fechada, por alegado apoio a claques ilegais.