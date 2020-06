Vieira não descarta regresso de Jorge Jesus 'um dia' mas garante: «Lage é o treinador ideal»

Luís Filipe Vieira reiterou, na entrevista que esta segunda-feira deu à BTV, a sua amizade com Jorge Jesus, mas assegurou que não há qualquer contacto para o agora técnico do Flamengo voltar à Luz. O presidente do Benfica tem plena confiança em Bruno Lage, que garante ser "o treinador ideal para o projeto" dos encarnados.





"Não se passa nada. Isso é a comunicação social a fazer notícias que nem eu entendo. Sou amigo do Jorge, tirando naquele ano que andámos pegados, tenho uma grande relação com ele, é um grande treinador mas não posso dizer que desta água nunca beberei. Não sei se não regressa um dia. É um treinador que deixou uma marca no Benfica, com um modelo de jogo que galvanizou muito os sócios mas neste momento não há qualquer conversa com ele nesse sentido. Bruno Lage é o treinador ideal.""Fez um trabalho fantástico contra todas as expectativas no ano passado. Este ano começou bem, sucedeu um percalço a sério - em oito jogos só ganhámos um. Estou satisfeito com o trabalho dele, mas é normal a contestação. É o treinador do Benfica para o projeto que temos, é o ideal. Vai continuar independentemente de ser campeão. A não ser que aconteça alguma coisa... É dedicado, trabalha o dia todo com a sua equipa, é metódico. Houve um período em que não estivemos à altura do Benfica, mas nestes onze jogos eles estão preparados para ganhar. Não há nada naquela cabeça que indique o contrário. Têm a obrigação de conseguir os dois títulos."