Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vieira não facilita no negócio João Félix: 120 M€ ou nada At. Madrid avança com 60 milhões, mais 20 mediante o cumprimento de objetivos, mas o presidente das águias não abdica da cláusula de rescisão





• Foto: Vítor Chi