Vieira: «O Benfica é o único clube que disputa o campeonato das 5 principais modalidades de pavilhão»

O Benfica conquistou este domingo pela primeira vez na sua história a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2020/21 o Vitória de Guimarães por 85-63, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, e Luís Filipe Vieira parabenizou já a equipa.





"A equipa feminina de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica está de parabéns pela conquista, esta manhã, da primeira Taça de Portugal da sua história. O desporto feminino representa uma clara e inequívoca aposta do Benfica, que, a par de outros desportos, é hoje o único clube que disputa o campeonato das cinco principais modalidades de pavilhão. Às atletas, equipa técnica e respetiva estrutura, endereço as minhas felicitações por esta conquista que muito nos orgulha e que, sendo a primeira, ocupará um lugar especial na história do nosso Clube", pode ler-se na nota publicada no site do Benfica.