Vieira: «Onde o Benfica entra é para ganhar e não para passar o pano a quem quer que seja»

Luís Filipe Vieira esteve este domingo na Casa do Benfica de Abrantes em mais uma ação de campanha da sua recandidatura à presidência do Benfica. Num discurso aos sócios, o dirigente encarnado apontou o dedo aos outros candidatos, sublinhando que "ninguém apresenta projetos novos" e sublinhou a importância na formação: "O Seixal é prioritário para nós", atirou.





"Não vamos fazer nenhuma campanha a criticar quem quer que seja. Qualquer um dos candidatos que se apresenta tem de ter um sentido de honestidade e de dizer ao que vem fazer. Do que tenho estado a ver de todos é que ninguém apresenta projetos novos, ninguém diz nada de novo. Criticam por criticar: ou a equipa de futebol, ou se eu digo mais alguma coisa, ou a saída do Tiago Dantas, ou a entrada do treinador... Não há nada de novo. Felizmente ganhámos mais vezes do que as que perdemos. Neste mandato queremos tornar-nos mais vencedores. Acabámos de ser vice-campeões de triatlo... Onde o Benfica entra é para ganhar, não é para passar o pano a quem quer que seja", afirmou.E prosseguiu: "É mentira que deixámos de apostar na formação. Há alturas da vida que temos de mudar alguma coisa. Há jovens que hoje não conseguem ainda estar no nosso plantel e foram emprestados Europa fora. Só quem não está atento é que não vê o trabalho que está a ser feito. O objetivo não é desmobilizar nada, o Seixal é prioritário para nós, que fique bem claro. Não há espaço para alguns jogadores competirem neste momento por isso estão emprestados, como o Gelson, o Florentino... O Gonçalo Ramos já está na primeira equipa e assim vai ser a nossa caminhada. Na caminhada mais importante, seja com jogadores da formação ou não, o objetivo é ganhar. Não vamos fugir do que é o ADN do Benfica".