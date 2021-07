Vieira ouvido hoje em tribunal: siga tudo ao minuto

há 1 horas 08:36

Luís Filipe Vieira é o primeiro líder detido em funções

A detenção de Luís Filipe Vieira não é a primeira relacionada com uma personalidade afeta às mais altas esferas do dirigismo desportivo nacional, mas é marcante por um ponto: trata-se da primeira vez em que é preso o presidente de um clube grande em Portugal em pleno exercício de funções. No passado e nos três grandes, problemas atrás das grades relacionaram-se sempre… com ex-líderes.